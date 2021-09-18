شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية"، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 34.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 577.6 مليون جنيه، يليه سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" بحجم تداول بلغ 9.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 451.05 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث، "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" بحجم تداول بلغ 8.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 394.9 مليون جنيه، ثم "المجموعة المصرية العقارية" بحجم تداول 56 مليون ورقة، وبقيمة تداول 352.3 مليون جنيه، ثم "الإسماعيلية مصر للدواجن" بحجم تداول 26.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 347.8 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "العربية للخزف-سيراميكا ريماس"، بحجم تداول بلغ 35.03 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 197.7 مليون جنيه، ثم "الشمس للإسكان والتعمير" بحجم تداول 15.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 180.9 مليون جنيه، ثم "الملتقى العربي للاستثمارات"، بحجم تداول 39.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 171.8 مليون جنيه، وفي المركز التاسع "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية"، بحجم تداول 27.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 168.7 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "السويدي إليكتريك"، بحجم تداول بلغ 17.7 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 155.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 10996.76 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.10% ليغلق عند مستوى 2866.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 1.87% ليغلق عند مستوى 3866.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.45% ليغلق عند مستوى 13501.76 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 4.82% ليغلق عند مستوى 4202.22 نقطة.