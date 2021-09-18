شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تبقي على انخفاضها و"داو جونز" يسجل خسائر أسبوعية هي الثالثة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة مواصلة خسائرها في ظل عدم اليقين إزاء تحركات الاحتياطي الفيدرالي، وسجلت "وول ستريت" خسائر أسبوعية.



وكشفت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا عن ارتفاع خلال أغسطس/آب لكنه بوتيرة دون التوقعات، في حين ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة بنسبة 0.7% في الشهر الماضي على خلاف توقعات أشارت إلى انخفاضه.



هذا، وينتظر الفيدرالي الأمريكي مزيدا من الأدلة على صعود معدل التضخم وتعافي الاقتصاد من أجل البدء في تقليص مشترياته من السندات.



وفي سياق منفصل، وجه الرئيس الأمريكي "جو بايدن" انتقادات لاذعة إلى الأثرياء في بلاده نتيجة ما وصفه بالزيادة الهائلة في ثرواتهم بما يصل إلى 1.8 تريليون دولار مما يثير غضبا بسبب عدم العدل.



وفي سوق النفط، هبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.9% أو ما يعادل 64 سنتا وأغلق عند 71.97 دولار للبرميل، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.2%.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.4% أو ما يعادل 33 سنتا وأغلق عند 75.34 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.3%.



وفي ختام التداولات، تراجع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.5% (ما يعادل 166 نقطة) إلى 34584 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.1% وبلغ أعلى مستوى عند 35779 نقطة وأقل مستوى عند 34519 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.9% (ما يعادل 40 نقطة) إلى 4433 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.6%، وبلغ أعلى مستوى عند 4471 نقطة وأقل مستوى عند 4427 نقطة.



وهبط "ناسداك" بنسبة 0.9% (ما يعادل 138 نقطة) إلى 15044 نقطة، وسجل المؤشر خسائر أسبوعية بنسبة 0.5%، وبلغ أعلى مستوى عند 15166 نقطة وأقل مستوى عند 14998 نقطة.