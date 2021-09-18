شكرا لقرائتكم خبر عن "بيبسيكو" تعلن عن خطة لخفض استخدام المواد البلاستيكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة "بيبسيكو" عن خطة اليوم الجمعة لتقليص الاعتماد على المواد البلاستيكية في خطوط إنتاجها ضمن جهود تهدف إلى مكافحة التغيرات المناخية والتلوث البيئي.



وأضافت "بيبسيكو" في بيان رسمي أن المبادرات التي تحمل شعار "بيب بلس" تستهدف خفض الاعتماد على المواد البلاستيكية بنحو 50% في جميع العلامات التجارية المملوكة للشركة بحلول عام 2030.



وعلى أثر ذلك، سوف تستعين "بيبسيكو" بمواد معاد تدويرها بنسبة 50% أخرى في عبواتها البلاستيكية كخطوة أولى نحو بلوغ مستهدف 100% تماما بحلول عام 2040.



وتجدر الإشارة إلى أن "بيبسيكو" تستهلك ما يقرب من 2.3 مليون طن متري من البلاستيك كل عام، وفقا لتقديرات منظمة "جرينبيس".



هذا، وتعرضت شركات المشروبات الغازية مثل "بيبسيكو" و"كوكاكولا" وغيرهما من الشركات في القطاعات الأخرى لانتقادات لاذعة بسبب أن انشطتها الإنتاجية تسفر عن مزيد من التلوث البيئي والتغيرات المناخية.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "بيبسيكو" بنسبة 0.9% وأغلق جلسة الجمعة عند مستوى 154.1 دولار.