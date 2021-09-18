شكرا لقرائتكم خبر عن "موديرنا" تطالب بمنح جرعة معززة للبشر للوقاية من "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "موديرنا" الأمريكية للمستحضرات الطبية والتكنولوجيا الحيوية عن نشر بيانات جديدة بشان ضرورة منح جرعة معززة من لقاحات فيروس كورونا.



وأوضحت "موديرنا" في دراسة نشرتها حديثا أن بعض الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا وصلت إلى مراحل متقدمة رغم حصولها على جرعتين من اللقاحات المضادة.



وأضافت الشركة أن هذه النتائج تنذر بإمكانية تعرض من حصلوا على جرعتين من اللقاحات للإصابة بالفيروس مجددا نظرا لأن المناعة التي توفرها الجرعتين تتلاشى بمرور الوقت.



وبناء على أبحاثها، أكدت "موديرنا" على اكتشاف 88 حالة أصيبت بالفيروس من أصل أكثر من 11 ألف شخص تم تطعيمهم في الفترة بين ديسمبر/كانون الأول ومارس/آذار الماضيين.



تجدر الإشارة إلى أن "موديرنا" أعلن مؤخراً تقدمها بطلب لوكالة الغذاء والدواء للحصول على الموافقة الكاملة على لقاحها المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد حصو لقاح "فايزر – بيونتك" على تلك الموافقة.



وعلى صعيد التعاملات، هبط سهم "موديرنا" بحلول الساعة 19:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.7% إلى 428.7 دولار.