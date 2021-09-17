شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع مع عودة إمدادات أمريكية للسوق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع استئناف شركات الطاقة في منطقة خليج المكسيك بالولايات المتحدة الإنتاج بعد أن أدى إعصاران متتاليان في المنطقة إلى توقف الإنتاج.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا ليصل سعر التسوية إلى 75.34 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتا لتبلغ عند التسوية 71.97 دولارا للبرميل.

وعلى مدار الأسبوع، صعد برنت 3.3 بالمائة وارتفع الخام الأمريكي 3.2 بالمائة بدعم من شح الإمدادات الناجم عن توقف الإمداد بسبب الإعصار.

جاء تراجع اليوم بعد خمس جلسات متتالية من المكاسب لخام برنت. وسجل برنت يوم الأربعاء أعلى مستوياته منذ أواخر يوليو، وسجل الخام الأمريكي أعلى مستوياته منذ أوائل أغسطس.