شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير تتحدث عن إطاحة "آبل" بتطبيق "فيسبوك" من متجرها عام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "فيسبوك" خلال تداولات اليوم الجمعة وسط ضغوط على قطاعي التكنولوجيا والطاقة في "وول ستريت" الأمر الذي دفع أسهم العديد من كبرى الشركات نحو التراجع.



وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق هذا الأسبوع بأن "آبل" هددت بحذف تطبيق "فيسبوك" من متجر "آب ستور" قبل عامين تقريباً.



يأتي ذلك في أعقاب تقرير نشرته "بي بي سي" عام 2019 يتحدث عن استخدام العصابات المتاجرة بالبشر لتطبيق "فيسبوك" من أجل بيع ضحاياهم.



وأشارت التقارير أيضا إلى أن "آبل" أجرت تحقيقات في هذا الشأن من أجل تعقب مدى استخدام عصابات الإتجار بالبشر لتطبيق "فيسبوك" وخدماته في تنفيذ جرائهم.



وعقب التقرير، هرعت صانعة "آيفون" بشكل مباشر لإطلاق تهديد بحذف تطبيق "فيسبوك" من متجرها الخاص بالتطبيقات لا سيما بعد أن ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "فيسبوك" كانت على علم بهذا الأمر قبل تحقيقات "آبل".



وعلى صعيد التداولات، هبط سهم "فيسبوك" بحلول الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.6% إلى 363.2 دولار.