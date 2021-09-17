شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على انخفاض بعد عمليات جني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الجمعة بفعل عمليات جني أرباح طالت السلع الزراعية عقب المكاسب الأخيرة، كما تعرضت لضغوط نتيجة ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وكانت الصويا والذرة قد حققت مكاسب في الجلسات القليلة الماضية نتيجة المخاوف بشأن انحسار الصادرات الأمريكية من موانيء التصدير بخليج المكسيك والتي تضررت بشكل كبير جراء الإعصار "إيدا".



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.7 نقطة.



هذا، وتتواصل الجهود على مستوى العالم من أجل السيطرة على جائحة كورونا بتوزيع المزيد من اللقاحات المضادة للمرض، لكن سلالة "دلتا" وانتشارها السريع ينذر بتفاقم الأزمة والعودة إلى قيود الإغلاق مجدداً.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.9% إلى 12.84 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 12.98 دولار وأقل سعر عند 12.78 دولار.