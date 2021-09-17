شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تهبط بأكثر من 1.5% متأثرةً بقوة الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل ارتفاع الدولار مقابل منافسيه الأمر الذي ضغط على السلع والمعادن.



وكشفت بيانات صادرة اليوم وفق مسح مشترك بين جامعة "ميتشيجان" ووكالة "رويترز" أن ثقة المستهلك الأمريكي ارتفعت إلى 71 نقطة في أغسطس/آب من 70.3 نقطة في القراءة السابقة بينما توقع محللون الارتفاع إلى مستوى 71.9 نقطة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.7 نقطة.



هذا، وتتواصل الجهود حول العالم من أجل السيطرة على فيروس كورونا من خلال توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للفيروس التاجي.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 18:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى مستوى 22.3 دولار للأوقية، وبلغ المعدن أعلى سعر عند 23.1 دولار وأقل سعر عند 22.3 دولار.