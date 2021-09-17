شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض بعد بيانات التجزئة المخيبة للآمال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل قوة الدولار الأمريكي فضلا عن صدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال.



وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم أن مؤشر مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفض بنسبة 0.9% في أغسطس/آب بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.5%.



أمام الدولار الأمريكي، فيواصل ارتفاعاته مدعوما بصدور بيانات اقتصادية متضاربة أثارت عدم اليقين حيال السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.



كانت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا قد أظهرت ارتفاعاً خلال أغسطس/آب لكنه بوتيرة دون التوقعات، في حين ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة بنسبة 0.7% في الشهر الماضي على خلاف توقعات أشارت إلى انخفاضه.



وعلى أثر ذلك، ينتظر الفيدرالي الأمريكي مزيدا من الأدلة على صعود معدل التضخم وتعافي الاقتصاد من أجل البدء في تقليص مشترياته من السندات.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 18:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.3738، وسجل أعلى سعر عند 1.3814 في حين سجل أقل سعر عند 1.3735.