شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يفقدّ انتعاشه مع ارتفاع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فقد انتعاش الذهب الطفيف من عمليات بيع حادة في الجلسة السابقة زخمه اليوم الجمعة مع ارتفاع الدولار، مما جعله يتجه للانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي مع تركيز المستثمرين على إستراتيجية مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لتقليص التحفيز.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1751.29 دولار للأوقية (الأونصة). وجرت تسوية عقود الذهب الأمريكية الآجلة على انخفاض 0.3 بالمائة إلى 1751.4 دولار للأوقية.