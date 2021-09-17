شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة فى الأسبوع الثالث من سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر الجاري، بقيمة تداول بلغت 6.988 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 41.1%، وجاءت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.172 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 6.9%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.166 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 6.9%، وفي المركز الرابع تأتى شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.161 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.8%، وفي المركز الخامس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.038 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.1%.

وجاء في المركز السادس، شركة بايونيرز لتداول في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 721.2 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.2%، شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 673.8 مليون جنيه بنسبة 4%، وحل في المركز الثامن شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة 656.7 مليون جنيه بنسبة 3.9%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا تايكون للوساطة في الأوراق المالية، نعيم للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 416.97 مليون جنيه، و 391.6 مليون جنيه، بنسبة 2.4%، 2.3% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 10996.76 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.10% ليغلق عند مستوى 2866.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 1.87% ليغلق عند مستوى 3866.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.45% ليغلق عند مستوى 13501.76 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 4.82% ليغلق عند مستوى 4202.22 نقطة.