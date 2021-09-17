شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة مسجلا أدنى مستوياته في خمسة أسابيع، وذلك وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وكشفت بيانات صادرة اليوم وفق مسح مشترك بين جامعة "ميتشيجان" ووكالة "رويترز" أن ثقة المستهلك الأمريكي ارتفعت إلى 71 نقطة في أغسطس/آب من 70.3 نقطة في القراءة السابقة بينما توقع محللون الارتفاع إلى مستوى 71.9 نقطة.



هذا، وينتظر الفيدرالي الأمريكي مزيدا من الأدلة على صعود معدل التضخم وتعافي الاقتصاد من أجل البدء في تقليص مشترياته من السندات.



وفي سياق منفصل، وجه الرئيس الأمريكي "جو بايدن" انتقادات لاذعة إلى الأثرياء في بلاده نتيجة ما وصفه بالزيادة الهائلة في ثرواتهم بما يصل إلى 1.8 تريليون دولار مما يثير غضبا بسبب عدم العدل.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 18:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1752 دولارا للأوقية بعد أن انخفض إلى 1751 دولارا، وهو المستوى الأدنى منذ العاشر من أغسطس/آب.