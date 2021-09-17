شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يوسع مكاسبه مدعوماً بالقلق حيال السياسة النقدية للفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، وزاد مكاسبه بدعم من تقييم المستثمرين للبيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرا والتي أثارت عدم اليقين حيال السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.



كانت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا قد أظهرت ارتفاعاً خلال أغسطس/آب لكنه بوتيرة دون التوقعات، في حين ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة بنسبة 0.7% في الشهر الماضي على خلاف توقعات أشارت إلى انخفاضه.



هذا، وينتظر الفيدرالي الأمريكي مزيدا من الأدلة على صعود معدل التضخم وتعافي الاقتصاد من أجل البدء في تقليص مشترياته من السندات.



وفي سياق منفصل، وجه الرئيس الأمريكي "جو بايدن" انتقادات لاذعة إلى الأثرياء في بلاده نتيجة ما وصفه بالزيادة الهائلة في ثرواتهم بما يصل إلى 1.8 تريليون دولار مما يثير غضبا بسبب عدم العدل.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.7 نقطة.