شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعمق خسائره و"برنت" أدنى 75 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وزاد الخام خسائره قبيل صدور بيانات أنشطة التنقيب في الولايات المتحدة، لكنه يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية.



وكان النفط قد ارتفع في الآونة الأخيرة بدعم من مخاوف تعطل الإمدادات من موانيء التصدير في خليج المكسيك (الذي يشكل 17% من إجمالي الإنتاج الأمريكي من الخام) بسبب تضررها من الإعصار "إيدا".



وفي وقت لاحق اليوم، سوف تعلن شركة "بيكر هيوز" عن عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في أمريكا لهذا الأسبوع.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، هبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 16:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 71.8 دولار للبرميل.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.8% إلى 75.05 دولار للبرميل.