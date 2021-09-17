شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط على وشك تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،لتبتعد عن أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى انحسار مخاوف تأخر تدفق الإمدادات فى الولايات المتحدة من منطقة خليج المكسيك ،لكن أسعار النفط العالمية على وشك تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل آمال الطلب القوي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

تراجع الخام الأمريكي قرابة 0.9% إلى مستوي 71.90$ ، من مستوى الافتتاح عند 72.53$، و سجل أعلى مستوي عند 72.69$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.8% إلى مستوي 75.04$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 75.62$ ، وسجل أعلى مستوي عند 75.75$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.1% ، فى أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 73.11$ للبرميل ،وانخفض خام برنت أقل من 0.1% بعدما سجل مستوي 76.10$ للبرميل الأعلى منذ 29 تموز/يوليو الماضي.

تتعافي وتيرة الإنتاج الأمريكي فى خليج المكسيك ،مع اقتراب عودة عمليات التشغيل إلى مستوياتها الطبيعية ، بعد انقضاء إعصار إيدا قبل أسبوعين و العاصفة الاستوائية نيكولاس هذا الأسبوع.

وخلال الأيام القليلة الماضية زادت عمليات التشغيل بنحو 25%، ليرتفع إجمالي إنتاج المنطقة إلى نحو 75%، لتظل نسبة 0.25% من الإنتاج معلقة حتى اللحظة ،وسط توقعات عودة الإنتاج إلى مستويات 100% بعد عطلة نهاية الأسبوع.

ويمثل إنتاج خليج المكسيك حوالي 17% من إنتاج النفط الخام الأمريكي، والذي كان يبلغ 11.5 مليون برميل يوميا قبل إعصار إيدا ،مستقرا فى الوقت الحالي حول 11.1 مليون برميل يوميا.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فأسعار النفط العالمية لا تزال مرتفعة حتى اللحظة بأكثر من 3.5% ، على وشك تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 6.4 مليون برميل ،خلال الأسبوع المنتهي فى 10 أيلول/سبتمبر ، فى سادس انخفاض أسبوعي على التوالي ،متجاوزا توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 3.6 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 417.48 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 6 أيلول/سبتمبر 2019.

انخفاض المخزونات الأمريكية لأدنى مستوى فى عامين ،علامة قوية على تسارع مستويات الطلب والسحب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.