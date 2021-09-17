شكرا لقرائتكم خبر عن 157.3 مليون جنيه صافى مشتريات العرب بالبورصة المصرية فى 5 جلسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت تعاملات المصريين نسبة 79.4% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 18.9%، والعرب على 6.3%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 214.9 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي شراء بقيمة 157.3 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 83.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 9.7%، وسجل العرب 6.8%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 2.7 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 1.6 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 10996.76 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.10% ليغلق عند مستوى 2866.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 1.87% ليغلق عند مستوى 3866.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.45% ليغلق عند مستوى 13501.76 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 4.82% ليغلق عند مستوى 4202.22 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 5.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 726.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.7%، وزاد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 384 مليار جنيه إلى 385.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.3%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 139.3 مليار جنيه إلى 141.6 مليار جنيه بنسبة نمو 1.7%.