شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي ينخفض وسط عودة ضغوط العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار النيوزلندي خلال تداولات اليوم الجمعة أمام أغلب العملات الرئيسية بضغط من صعود العملة الأمريكية مجددا.



وفي خطوة تستقبلتها الأسواق بشكل إيجابي، قرر البنك المركزي الصيني اليوم ضخ سيولة نقدية في السوق من أجل تهدئة روع المستثمرين بشأن معاناة شركة "تشاينا إيفرجراند" المحلية من ارتفاع مستويات ديونها.



وضخ البنك ما يصل إلى 100 مليار يوان من خلال عمليات إعادة الشراء (ريبو) في النظام المصرفي مستأنفا بذلك عمليات ضخ السيولة للمرة الأولى منذ أكثر من سبعة أشهر.



ويتزامن ذلك مع استمرار المخاوف بشأن تفاقم أزمة "كورونا" واحتمالات عودة قيود الإغلاق بسبب سلالة "دلتا" الأسرع انتشاراً، وتحاول الحكومة النيوزلندية وغيرها من الدول توزيع المزيد من اللقاحات لمكافحة انتشار الفيروس.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر مديري المشتريات لشركات الصناعات التحويلية في نيوزلندا سجل القراءة 40.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7042.