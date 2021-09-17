شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع بدعم من إجراءات تحفيزية صينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الجمعة وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن اتخاذ الصين لإجراءات تحفيز نقدي جديدة.



وقرر البنك المركزي الصيني اليوم ضخ سيولة نقدية في السوق من أجل تهدئة روع المستثمرين بشأن معاناة شركة "تشاينا إيفرجراند" المحلية من ارتفاع مستويات ديونها.



وضخ البنك ما يصل إلى 100 مليار يوان من خلال عمليات إعادة الشراء (ريبو) في النظام المصرفي مستأنفا بذلك عمليات ضخ السيولة للمرة الأولى منذ أكثر من سبعة أشهر.



وارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن اليوم بنسبة 0.3% إلى 9391.5 دولار للطن.



وفي سياق منفصل، استقر مؤشر الدولار (في مقابل سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:31 بتوقيت جرينتش عند 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وفي البورصة الأمريكية، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 13:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 4.32 دولار للرطل.