شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتخفض في بداية الجلسة وسط شكوك بشأن الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الجمعة في ظل الشكوك المحيطة بالأسواق حيال السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي بعد صدور بيانات اقتصادية متضاربة هذا الأسبوع.



وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا خلال أغسطس/آب لكنه بوتيرة دون التوقعات، في حين ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة بنسبة 0.7% في الشهر الماضي على خلاف توقعات أشارت إلى انخفاضه.



يأتس ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه الفيدرالي مزيدا من الأدلة على صعود معدل التضخم وتعافي الاقتصاد من أجل البدء في تقليص مشترياته من السندات.



من جانبه، وجه الرئيس الأمريكي "جو بايدن" انتقادات لاذعة إلى الأثرياء في بلاده نتيجة ما وصفه بالزيادة الهائلة في ثرواتهم بما يصل إلى 1.8 تريليون دولار مما يثير غضبا بسبب عدم العدل.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 100 نقطة) إلى 34655 نقطة، وتراجع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 23 نقطة) إلى4450 نقطة، في حين هبط "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 83 نقطة) إلى 15098 نقطة.