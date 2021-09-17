شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتخلى عن ذروة 3 أسابيع بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليتخلى عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بفعل نشاط نسبي لعمليات التصحيح وجني الأرباح ،لكن العملة الأمريكية فى طريقها صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة ،عززت من احتمالات قرب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية.

انخفض مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 92.76 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.87 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.93 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 92.96 نقطة ، بعد بيانات قوية عن مبيعات التجزئة الأمريكية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فمؤشر الدولار الأمريكي مرتفعا حتى اللحظة قرابة 0.2% ، فى طريقه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، فى ظل تصاعد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.

أظهرت بيانات يوم الخميس فى الولايات المتحدة ،ارتفاع مبيعات التجزئة بشكل غير متوقع فى آب/أغسطس ، بعدما سجلت ارتفاعا بنسبة 0.7% ، فى حين أشارت التوقعات إلى انخفاض بنسبة 0.7% ،وسجلت المبيعات انخفاضا بنسبة 1.8% فى تموز/يوليو.

كما أظهر مسح للبنك المركزي الأمريكي تسارع وتيرة الأنشطة الصناعية فى فيلادلفيا خلال أيلول/سبتمبر ، فى نتيجة مباشرة لتخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.

عززت تلك البيانات من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتقليص برنامج شراء السندات قبل نهاية هذا العام ، فى خطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى تنفيذ خطة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.