شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يعاود الانخفاض – تحليل – 17-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم شركة بوينج (BA) الانخفاض في آخر جلساته، مسجلاً خسائر بنسبة بلغت -0.40% ليخسر السهم نحو 86 سنت ويستقر على سعر 213.36 دولار، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، وقد جاء انخفاض السهم بالرغم من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، نظراً لقوة سيطرة البائعين على حركة السهم.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 221.10، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 204.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط