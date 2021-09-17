الاقتصاد

أمريكان إنترناشيونال يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 17-09-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض قليلاً سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر بنسبة بلغت -0.18% ليخسر بذلك نحو 18 سنت ويستقر على سعر 54.35 دولار.

 

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طوال استقراره أعلى مستوى 53.95، ليستهدف مستوى المقاومة 59.80.

 

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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