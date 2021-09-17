شكرا لقرائتكم خبر عن تسلا يعزز من مكاسبه – تحليل – 17-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم تسلا (TSLA) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بنسبة بلغت 0.15% بما يعادل 1.16 نقطة ليستقر على سعر 756.99 دولار، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 279.50 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد