شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل – 17-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم ستاربكس (SBUX) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم 114.60، ما أكسب السهم بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.03% ليكسب نحو 3 سنت ويستقر على سعر 114.67 دولار، وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 114.60، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 109.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه