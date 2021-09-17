«التخصصات.. الشروط».. وظائف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 2021 في جميع المحافظات

الشارقة - اميمة ياسر - بعد إعلان وزارة العدل عن مسابقة نقل للعاملين بقطاعات الدولة للعمل بمصلحة الشهر العقاري، من جهات عملهم الأصلية وبدرجاتهم المالية، زادت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن وظائف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 2021.

وجاءت وظائف مصلحة الشهر العقاري المتاحة للعاملين في قطاعات الدولة كالآتي:

شروط التقدم لوظائف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 2021

- أن يكون المتقدم من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيدية.

- أن يكون المتقدم من المعينين على باب أول أجور ويتقاضی راتبه من موازنة الدولة وليس مثبت على صناديق خاصة (فصل مستقل).

-أن يكون المتقدم شاعلا للدرجة الثالية بالمنوي الوظيفي (ج ، ب ، أ) لوظائف القانون والهندسة، والتمويل و المحاسبة، والتنمية الإدارية).

-أن يكون المتقدم شاغلا للدرجة الرابعة بالمستوى الوظیفي (ب ، ا) للوظائف الكتابية والفنية).

-أن يكون المتقدم شاغلا للدرجة السادسة بالمستوى الوظيفي (ب. أ) للوظائف الحرفية، والخدمات المعاونة).

-أن يكون المتقدم على المجموعة النوعية لوظائف القانون، الهندسة، التمويل والمحاسبة و التنمية الإدارية والكتابية، الفنية، الحرية والخدمات المعاونة.

-أن يجيد المتقدم العمل على الحاسب الآلي للمؤهل العالي والمتوسط.

-ألا يزيد سن المتقدم على 35 سنة وقت صدور الإعلان.

-ألا تقل درجة تقارير الكفاية عن آخر عامين عن ممتاز.

- أن يملأ المتقدم بيانات نموذج التقدم المرفق بالإعلان بخط واضح وبكل دقة.

-الأماكن المطلوبة للعمل بجميع المحافظات وفقًا للاحتياجات الفعلية بكل محافظة، وعلى المتقدم تحديد المحافظة التي يرغب العمل بها بالطلب المقدم منه برغبته في النقل للعمل بالمصلحة.

-يتم تقديم إقرار بالموافقة على الاستمرار بالعمل بالمحافظة التي يرغب العمل بها التي يحددها يطلبه وفقا للمحافظات المعلن عنها، ويرفق هذا الإقرار ضمن الأوراق وفي حالة تقدم بطلب للنقل مستقبلا يتم حفظه لحين سد العجر بذات المحافظة.

- للوزارة قبول أو رقم الطلبات في ضوء السلطة التقديرية المقررة به، ووفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية لاحتياجات الموارد البشرية.

ألا يكون صادرا المتقدم قرار بإجازة من العمل للدراسة أو لمرافقة الزوج أو العمل نصف الوقت أو غيره.

إقرار بالالتزام بنظام العمل في مكاتب ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق والسجل العيني.