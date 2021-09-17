شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يحيي حفل إطلاق مشروع White 14 بالعاصمة الإدارية لشركة إم بي جي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الميجا ستار عمرو دياب، اليوم الخميس، حفلًا غنائيًا بأحد فنادق القاهرة، بمناسبة إطلاق مشروع White 14 لشركة أم بي جي للتطوير العقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعدما لاقى المشروع الجديد لشركة أم بي جي نجاحًا منقطع النظير منذ الإعلان عنه، للثقة في تاريخ الشركة في تسليم المشروعات في ميعادها بأعلى جودة وخدمات ما بعد البيع من ناحية، والموقع والتصميم الرائع الذي ينفرد به المشروع من ناحية أخرى.

مشروع White 14 هو عبارة عن برج متعدد الاستخدامات (تجاري وإداري( مكون من طابق أرضي و14 دور ويضم كل طابق 29 مكتبًا بمساحات تبدأ من 37 حتى 80 متر مربع، بالإضافة إلى وحدات تجارية بمساحات متنوعة تبدأ من 32 حتى 200 متر مربع.

وينفرد مشروع White 14 بموقع متميز بمنطقة الدوان تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإطلالة مباشرة على النهر الأخضر، ومنطقة الأبراج السياحية وفي الوقت نفسه قريب من مسجد مصر وفندق الماسة مما يجعله الأنسب للباحثين عن وحدات للعمل أو للاستثمار، خاصة مع المزايا الفريدة التي توفرها شركة أم بي جي سواء التصميم المميز أو خدمات الإدارة المحترفة وكذلك خدمات ما بعد البيع.

في هذا الصدد قال الدكتور محمود العدل، رئيس مجلس إدارة شركة إم بي جي للتطوير العقاري، إن الشركة أطلقت مشروعها الثالث في العاصمة الإدارية الجديدة، بعدما لمست تطور كبير في تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة سواء في حجم الأعمال المنفذة أو التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى نجاح مشروعي الشركة (بوكا وريفر جرين)، مضيفًا نستهدف من مشروع White 14 تحقيق قيمة مضافة للقطاع العقاري بصفة عامة والعاصمة الإدارية على الأخص بإنشاء برج متعدد الاستخدامات بتصميم وخدمات مميزة يحقق ما يتمناه أصحاب الشركات والراغبين في الاستثمار بوحدات تجارية.

وأشاد "العدل"، بدور شركات التسويق العقاري في تحقيق شركة أم بي جي مبيعات قياسية بمشروعاتها القائمة، مؤكدا أن أم بي جي تحرص على التعاقد مع شركات تسويق عقاري تتمتع بكفاءات تسويقية وسمعة مميزة، لإضافة خدمات تسويقية مميزة لعملائنا.

يذكر أن مشروع White 14 هو ثالث مشروع لشركة أم بي جي للتطوير العقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة ليرتفع إجمالي استثمارات الشركة بالعاصمة إلى 7 مليارات جنيه، وتضم محفظة الشركة مشروعي بوكا السكني على مساحة 41 فدانًا، ونجحت الشركة في تسويق 90% من المشروع، والمشروع الثاني "ريفر جرين"، وهو مركز طبي متكامل باستثمارات تبلغ مليار جنيه.

تعد شركة «MBG» للتطوير العقاري من أبرز شركات التطوير العقاري في منطقة الدلتا وتضم محفظتها مشروعات طبية وسكنية وتعليمية منها مشروع سكنى بمدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية ومشروع «صن ست» برأس البر بمحافظة دمياط والمركز الطبى العالمى بالمنصورة وElite Medical Tower ومشروع العلا سيتى وGehaan Medical Center فى مدينة المنصورة.