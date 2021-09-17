شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 73.30 دولار لبرنت و 72.09دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة 73.30 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72.09دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية،بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية،اليوم الجمعة شهدت انخفاضا وذلك بعد سلسلة من الارتفاعات التي تم تحقيقها على مدار الأسبوع الماضي، وتتجه الأسعار لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 3%.

وسجلت أسعار عقود خام القياس العالمى برنت مكاسب أسبوعية طفيفة بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية وذلك بنسبة 0.4% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية تعد الثالثة لها على التوالي بنسبة 0.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

واتفق تحالف أوبك بلس على إضافة 400 ألف برميل يوميا شهريا إلى أسواق النفط.