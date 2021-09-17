شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تتراجع في مصر وعيار 21 يسجل 775 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة تراجع بقيمة جنيهين فقط، ليواصل سعر الذهب هبوطه في السوق المصري إلي مستويات 775 جنيها للجرام من عيار 21 وهو، وذلك عقب هبوط في سعر اونصة الذهب اليوم إلى 1764 دولارا وقت صياغة هذه السطور مع استمرار التذبذب في سعر الذهب عالمياً.

ويغلق سوق المعادن الثمينة عالمياً اليوم الجمعة، اخر تداولات الأسبوع وسط ترقب بعض البيانات الاقتصادية خاصة مع تراجع كبير للذهب منذ صباح أمس الخميس، حيث هبطت الأونصة إلي مستويات 1764 دولار مقابل سعر 1785 دولار.

أسعار الذهب في مصر

عيار 18 سجل 664 جنيها

عيار 21 سجل 775 جنيها

عيار 24 سجل 886 جنيها

الجنيه الذهب 6200 جنيه

أونصة الذهب 1764 دولارا

وتراجع الذهب في مصر أمس الخميس بقيمة 5 جنيهات وذلك مع استمرار التراجع في سعر المعدن النفيس عالمياً بسبب انتعاش في سعر الدولار الأمريكي

ويترقب سوق المعادن الثمينة عالمياً اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 إعلان مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة والقراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو والقراءة الأولية لثقة المستهلك من جامعة ميشيجان في الولايات المتحدة.