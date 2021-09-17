شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ،لكن أسعار المعدن الأبيض على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،بفعل الصعود الواسع للدولار الأمريكي ،بالإضافة إلى تجدد مخاوف الطلب الفعلي فى الصين.

ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 0.9% إلى مستوي 23.13$ ، من مستوي الافتتاح عند 22.91$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 22.81$.

على صعيد تعاملات الأمس ،فقدت أسعار الفضة قرابة 4.0% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وبأكبر خسارة يومية منذ 2 شباط/فبراير الماضي ، وسجلت أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 22.59$ للأوقية ، بعد بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة.

بالنسبة لتعاملات الأسبوع الجاري ،بمعدن الفضة لا يزال منخفضا حتى الآن بنسبة 2.5% ، على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،بفعل قوة الدولار الأمريكي ،ومخاوف الطلب الفعلي.

قفزت العملة الأمريكية يوم الخميس لأعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع مقابل سلة من العملات العالمية ، بعدما سجلت مبيعات التجزئة فى الولايات المتحدة ارتفاعا غير متوقعا خلال آب/أغسطس ، الأمر الذي عزز احتمالات قرب قيام البنك الفيدرالي الاحتياطي بتشديد السياسة النقدية.

أظهرت بيانات هذا الأسبوع تراجع مبيعات التجزئة الصينية فى آب/أغسطس لأدنى وتيرة فى نحو عام ، الأمر الذي جدد المخاوف حيال تراجع النمو الاقتصادي فى أكبر مستهلك للمعادن والسلع فى العالم.