الاقتصاد

أسعار النفط تتراجع بفعل انحسار مخاوف الإمدادات الأمريكية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،لتبتعد عن أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى انحسار مخاوف تأخر تدفق الإمدادات فى الولايات المتحدة من منطقة خليج المكسيك.

 

تراجع الخام الأمريكي قرابة 0.7% إلى مستوي 72.03$ ، من مستوى الافتتاح عند 72.53$، و سجل أعلى مستوي عند 72.69$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.6% إلى مستوي 75.16$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 75.62$ ، وسجل أعلى مستوي عند 75.75$.

 

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.1% ، فى أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 73.11$ للبرميل ،وانخفض خام برنت أقل من 0.1% بعدما سجل مستوي 76.10$ للبرميل الأعلى منذ 29 تموز/يوليو الماضي.

 

تتعافي وتيرة الإنتاج الأمريكي فى خليج المكسيك ،مع اقتراب عودة عمليات التشغيل إلى مستوياتها الطبيعية ، بعد انقضاء إعصار إيدا قبل أسبوعين و العاصفة الاستوائية نيكولاس هذا الأسبوع.

 

وخلال الأيام القليلة الماضية زادت عمليات التشغيل بنحو 25%، ليرتفع إجمالي إنتاج المنطقة إلى نحو 75%، لتظل نسبة 0.25% من الإنتاج معلقة حتى اللحظة ،وسط توقعات عودة الإنتاج إلى مستويات 100% بعد عطلة نهاية الأسبوع.

 

ويمثل إنتاج خليج المكسيك حوالي 17% من إنتاج النفط الخام الأمريكي، والذي كان يبلغ 11.5 مليون برميل يوميا قبل إعصار إيدا ،مستقرا فى الوقت الحالي حول 11.1 مليون برميل يوميا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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