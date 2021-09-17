شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض رغم الضغوط على الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة رغم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وقبيل صدور بيانات شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية.



وتلقى النفط دعما في الآونة الأخيرة من مخاوف تعطل الإمدادات من موانيء التصدير في خليج المكسيك (الذي يشكل 17% من إجمالي الإنتاج الأمريكي من الخام) بسبب تضررها من الإعصار "إيدا".



وفي وقت لاحق اليوم، سوف تعلن شركة "بيكر هيوز" عن عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لهذا الأسبوع.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 4:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.8 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 4:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 72.4 دولار للبرميل.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.2% إلى 75.5 دولار للبرميل.