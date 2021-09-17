الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للنفط 17-09-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتأثر سعر النفط بسلبية مؤشر ستوكاستيك ليظهر بعض الميل الهابط الطفيف الآن، وقد يجري اختباراً للدعم المحوري 71.05 قبل العودة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

 

وبشكل عام، فإن الموجة الصاعدة لا تزال مسيطرة على المدى اللحظي والقصير بثبات السعر فوق الدعم المذكور، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 73.30 وتمتد إلى 75.00 بعد تخطي المستوى السابق.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.05 والمقاومة 74.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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