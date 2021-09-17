شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 17-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتأثر سعر النفط بسلبية مؤشر ستوكاستيك ليظهر بعض الميل الهابط الطفيف الآن، وقد يجري اختباراً للدعم المحوري 71.05 قبل العودة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

وبشكل عام، فإن الموجة الصاعدة لا تزال مسيطرة على المدى اللحظي والقصير بثبات السعر فوق الدعم المذكور، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 73.30 وتمتد إلى 75.00 بعد تخطي المستوى السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.05 والمقاومة 74.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد