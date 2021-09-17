شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات الجملة اليوم.. انخفاض 3 أصناف والملوخية بجنيه الكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 13-9-2021، استقرار لمعظم الأصناف مع الملوخية والبصل والكوسة، وذلك وفقًا للأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة.

وانخفضت أسعار الملوخية لتتراوح بين 1-2 جنيها للكيلو مقابل 1.5-3 جنيها للكيلو، وانخفض سعر الكوسة ليتراوح بين 2.5-6 جنيها للكيلو مقابل 3-7 جنيهات للكيلو خلال الأيام الماضية، كما تراجع سعر البصل ليسجل 1.5-3 جنيها للكيلو، مقابل 2-4 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 7-13 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الطماطم 3-6 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البامية بين 5-9 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار البطاطس بين 3.5-6.5 جنيها للكيلو، الليمون 4-7 جنيها للكيلو ،أسعار الثوم 18-22 جنيها للكيلو.

كما استقر سعر الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الخيار البلدى تراوحت بين 2.5-5 جنيها، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-5 جنيهات للكيلو، الفلفل ألوان يتراوح بين 4-9 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو .