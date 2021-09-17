شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، بفضل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ، فى ظل التوقعات القوية لوتيرة تعافي اقتصاد منطقة اليورو ،ويطغي ذلك على تأثير الاحتمالات القوية لقرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

أضاف مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 نسبة 0.5% حتى الساعة 09:11 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بأكثر من 0.4% ، بفضل مكاسب قوية لقطاع السفر والترفيه.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التجزئة ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بحوالي 1.5% ، فى ظل توقعات اتساع حجم مبيعات شركات القطاع خلال النصف الثاني من هذا العام.

تسيطر على المستثمرين فى أوروبا معنويات إيجابية ،فى ظل التوقعات القوية لوتيرة تعافي اقتصاد منطقة اليورو من الأضرار الناجمة من جائحة فيروس كورونا ، خاصة بعدما عدل البنك المركزي الأوروبي توقعات النمو خلال هذا العام من 4.6% إلى 5.0%.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بأكثر من 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.15% ، بعدما عززت بيانات قوية عن مبيعات التجزئة الأمريكية ، من احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الاحتياطي.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنحو 0.5% ،وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 0.25% ، وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بأكثر من 0.6% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، و فى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 قرابة 0.2 %.