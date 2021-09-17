شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ، لكن العملة الأوروبية الموحدة على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،بفعل تجدد المخاوف حيال اختلاف مسار السياسة النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة ، خاصة فى ظل الاحتمالات القوية لقرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

زاد اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.1785$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1762 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1758$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.45% مقابل الدولار ،فى رابع خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ،وسجل أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1.1750$ ، بعد بيانات قوية عن مبيعات التجزئة الأمريكية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري،فالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" لا تزال منخفضة بنسبة 0.25% مقابل العملة الأمريكية ، على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

فى الولايات المتحدة ،أظهرت بيانات يوم الخميس ارتفاع مبيعات التجزئة بشكل غير متوقع فى آب/أغسطس ، بعدما سجلت ارتفاعا بنسبة 0.7% على عكس التوقعات التي أشارت إلى انخفاضها بنسبة 0.7% ، وأظهر مسح للبنك المركزي تسارع الأنشطة الصناعية فى فيلادلفيا خلال أيلول/سبتمبر.

عززت تلك البيانات من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتقليص برنامج شراء السندات قبل نهاية هذا العام ، فى خطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى تنفيذ خطة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وفى ظل تأكيد البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي على استمرار السياسة التحفيزية الحالية دون أي تغيير حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل على الأقل ، واقتراب المركزي الأمريكي من إعلان البدء فى تشديد السياسة النقدية ،تتصاعد مخاوف اختلاف مسار السياسة النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة.