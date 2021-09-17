شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القهوة تنخفض وسط توقعات بزيادة المعروض العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار القهوة خلال تعاملات اليوم الجمعة على الرغم من الضغوط على الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن هناك توقعات بزيادة إمدادات هذه السلعة الأمر الذي يضغط بدوره على الأسعار.



وكانت عقود القهوة قد ارتفعت بشكل ملحوظ في الشهر الماضي نتيجة تعرض البرازيل لموجة غير معتادة من الطقس البارد أثرت سلبا على محصول القهوة وتسببت في أضرار وتلف لجودته مما أثار المخاوف بشأن إمدادات الدولة اللاتينية من القهوة في الأسواق العالمية.



وبعد استقرار حالة الطقس لاحقاً، اتجهت أسعار القهوة نحو الانخفاض مجددا بعد تسجيل أعلى مستوياتها في نحو أربع سنوات، لكن بعض المحللين يرون أن أسعار القهوة ربما تظل مرتفعة نوعا ما بسبب جائحة "كورونا" وقيود الإغلاق المحتملة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 5:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.8 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الفورية للقهوة بحلول الساعة 5:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.87 دولار للرطل.