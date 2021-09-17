شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الآسيوية تتجه نحو الارتفاع مع تباين بشأن التعافي الاقتصادي العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الآسيوية خلال تداولات اليوم الجمعة بعد أن تلقى المستثمرون إشارات متضاربة بشأن وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا الأمر الذي يثير عدم اليقين بشأن السياسات النقدية لكل من الاحتياطي الفيدرالي وبنك الشعب الصيني.



وصعدت الأسهم في اليابان وتذبذبت في هونج كونج والصين نتيجة انتظار المستثمرين لإجراءات تنظيمية من جانب بكين.



أما الأسهم الأسترالية، فقد تأثرت بضغوط أسهم شركات التعدين في ظل انخفاض إنتاج خام الحديد.



وتتجه غالبية أسواق الأسهم العالمية نحو تسجيل ثاني خسائر أسبوعية لها على التوالي متأثرة بالقلق السائد بفعل تفشي سلالة "دلتا" واحتمالات عودة قيود الإغلاق.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "نيكي 225" القياسي الياباني بحلول الساعة 2:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 161 نقطة) إلى 30484 نقطة.



وارتفع مؤشر "هانج سينج" في بورصة هونج كونج بنسبة 0.3% (ما يعادل 87 نقطة) إلى 24760 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "شنغهاي" بنسبة 0.1% (ما يعادل 4 نقاط) إلى 3610 نقاط.