شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 17-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت بعض الميل الهابط الطفيف ليقترب من اختبار حاجز 75.00، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، وطالما أن السعر فوق 74.70، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، تنظّمه القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار التوجه نحو 77.80 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 74.30 والمقاومة 77.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد