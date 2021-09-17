شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 17-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب تداولات إيجابية ليقترب من اختبار مستوى 1770.00، ويبدأ بالارتداد هبوطاً الآن، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم، متأثراً بنموذج الرأس والكتفين المكمل مسبقاً، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1735.00، بينما يتطلب تحقيقه الثبات دون مستوى 1770.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1735.00 والمقاومة 1775.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط