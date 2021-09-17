مصر .. أسعار الدولار في بداية التعاملات بالبنوك اليوم الجمعة

الشارقة - اميمة ياسر - استقرار سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، في البنوك العاملة في السوق المحلية، مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021.

وسجل سعر الدولار الأمريكي في مصر، اليوم الجمعة نحو 15.64 جنيهًا للشراء، 15.74 جنيهًا للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.

وبلغ سعر الدولار، في البنك التجاري الدولي - مصر، نحو 15.66 جنيهًا للشراء، 15.76 جنيهًا للبيع.

وسجل السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري، للدولار نحو 15.64 جنيهًا للشراء، 15.77 جنيهًا للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.66 جنيه للشراء، 14.75 جنيهًا للبيع.

وعالميًا، أنهي مؤشر الدولار الأمريكي الأسبوع على ارتفاع (+ 0.59%) بسبب زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن نتيجة ابتعاد المستثمرين عن المخاطرة وهو الاتجاه الذي ساد الأسواق خلال معظم الأسبوع وسط استمرار المخاوف من متحور دلتا.

ونتيجة لذلك، خسر اليورو وأنهى تداولات الأسبوع منخفضًا (-0.56%)، حيث تم تداول العملة ضمن نطاق ضيق وذلك بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي و الذى اتسم نحو الإبقاء على السياسة النقدية التيسيرية.

وتراجع الجنيه الإسترليني (-0.23%) بسبب قوة الدولار، على الرغم من استرداده لبعض الخسائر بعد أن أظهرت البيانات أن الناتج الصناعي للبلاد نما بمعدل أكبر من المتوقع في شهر يوليو.

وانخفض الذهب بنسبة 2.20% على خلفية ارتفاع الدولار، ويتداول الذهب الآن دون مستواه الرئيسي البالغ 1800 دولار للأونصة، والذي تمكن من اختراقه في أواخر شهر أغسطس الماضي.