شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. 25 - 26 جنيها للكيلو فى المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 17-9-2021 وفقًا للأسعار الرسمية، وسجلت أسعار الدواجن البيضاء بين 25-26 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وسعر الكيلو للمستهلك يتراوح بين 30-32 جنيهًا للكيلو، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيهًا للكيلو.

واستقرت الدواجن البلدى عند سعر 32 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-38 جنيهًا للكيلو، وسعر الدواجن الساسو 44 جنيه.

وتراوحت كرتونة البيض الأبيض في المزرعة بين 42-43 جنيهًا، وتراوح السعر للمستهلك بين 46-50 جنيهًا للكرتونة، وأسعار البيض البلدى في المزرعة بين 51-53 جنيهًا ويتراوح السعر للمستهلك بين 54-57 جنيهًا، سعر كرتونة البيض الأحمر بين 45 جنيهًا في المزرعة، ويصل السعر للمستهلك بين 50-53 جنيهًا.