شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الجمعة 17-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 17-9-2021، أمام الجنيه المصرى، نظرا لعدم وجود تعاملات بكافة البنوك العاملة فى مصر، حيث استقر سعر الدولار عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.43 للشراء، 18.60 جنيه للبيع، وأيضا ثبت سعر صرف الجنيه الإسترلينى عند 21.60 جنيه للشراء، 21.80 جنيه للبيع.

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