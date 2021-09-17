شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 513 مليون دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر والبحرين خلال 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والبحرين لتسجل 513.5 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 177.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 188.8%.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية للبحرين مسجلة 189 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 37.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 399.9%، كما زادت قيمة الواردات المصرية من البحرين لتسجل 324.4 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 140 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 131.7%.

وسجلت قيمة الاستثمارات البحرينية بمصر 324 مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020 مقابل 192,1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 /2019 بنسبة ارتفاع قدرها 68,7%.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالبحرين 107,7 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 94,6 مليون دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 13,9%، بينما بلغت قيمة تحويلات البحرينيين العاملين في مصر 3.1 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 1.5 مليون دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 100.8%.