الاقتصاد

أسعار الدولار اليوم الجمعة 17-9-2021

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الجمعة الموافق 17-9-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك العاملة فى مصر نظرًا للعطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، مسجلًا ثباتًا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى"cib" وبنك القاهرة عند سعر 15.66 جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.66 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

 

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ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.66 جنيه للشراء.

 

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.65 جنيه للشراء.

 

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء.

 

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.66 جنيه للشراء.

 

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.68 جنيه للشراء.

 

15.76 جنيه للبيع.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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