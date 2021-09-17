شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تعد فيديو للترويج للسياحة فى محافظة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محافظة جديدة روجت لها وزارة السياحة والآثار، على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، من خلال نشر فيديو ترويجي قصير عنها وهى محافظة السويس.

وذلك في إطار الحملة الدعائية التي أطلقتها أول أيام شهر سبتمبر الحالي على هذه المواقع للترويج السياحي للمحافظات المصرية، وستستمر لمدة ٢٧ يوماً بواقع محافظة كل يوم احتفالاً بيوم السياحة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم ٢٧ سبتمبر من كل عام.

وتتميز محافظة السويس بموقع جغرافي فريد، وتمتاز بجمال الطبيعة وجو رائع طول العام حيث تطل على خليج السويس، ويوجد بها العديد من المقومات السياحية والأثرية منها متحف السويس القومي، وقصر محمد علي، وقصر عباس الأول، وتل القلزم وتل اليهودية والذي عُثر بهم على آثار ترجع إلى العصرين اليوناني والروماني.