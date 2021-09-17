شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض بعد صدور بيانات اقتصادية متضاربة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة بفعل قوة الدولار مقابل منافسيه بالإضافة إلى صدور بيانات اقتصادية متضاربة.



وأعلنت وزارة العمل الأسترالية أمس الخميس أن الاقتصاد خسر نحو 146.3 ألف وظيفة خلال أغسطس/آب بينما أشارت توقعات المحللين إلى فقدان 78.5 ألف وظيفة.



على النقيض، انخفض معدل البطالة في أستراليا إلى 4.5% في الشهر الماضي من 4.6% في يوليو/تموز بينما توقع المحللون ارتفاع المؤشر إلى مستوى 5%.



ووقعت الأسواق العالمية أمس تحت تأثير صعود الدولار الأمريكي لا سيما بعد صدور بيانات كشفت عن ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.7% في الشهر الماضي على عكس توقعات بانخفاض نسبته 0.7%.



وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة بقيمته الأساسية بنسبة 1.8% مخالفا توقعات بانخفاض نسبته 0.1%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي في تمام الساعة 2:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7287، وسجل أعلى سعر عند 0.7302 وأقل سعر عند 0.7281.