شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح لرئيس جهاز المنصورة الجديدة: نحن فى مهمة انتحارية لإنهاء المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أول تصريح له بعد توليه رئاسة الجهاز، قال المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز المنصورة الجديدة، أن العمل يسير على مدار الساعة لتنفيذ تكليفات الوزير، والخاصة بإنهاء كافة المشروعات الجارى تنفيذها داخل المدينة، واصفا ذلك بالمهمة الانتحارية.

وأضاف المهندس ياسر عبد الحليم، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه جارى تنفيذ 1392 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى ذات الطابع الساحلى بمساحة 94 متر، بواقع 58 عمارة، بالإضافة إلى تنفيذ 4704 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، بواقع 196 عمارة ، بمساحة 118 متر للوحدة، بجانب تنفيذ 11232 وحدة بمشروع جنه للإسكان الفاخر، بواقع 468 عمارة ، بمساحات تتراوح ما بين 100 إلى 150 متر.

وحول الفيلات والشاطىء، قال المهندس ياسر عبد الحليم، أنه جارى تنفيذ عدد 2200 فيلا بمساحات مختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ كورنيش بطول 4.2 كيلو متر.

وأوضح رئيس جهاز المنصورة الجديدة، أنه قرر تقسيم العمل داخل الجهاز على نظام ورديات بحيث يكون العمل على مدار الساعة، كما تم عقد لقاء مع شركات المقاولات المسئولة عن تنفيذ المشروعات داخل المدينة سواء سكنية أو مرافق، ووضع جدول زمنى جديد بحيث يتم العمل على مدار الساعة أيضا للانتهاء من مختلف المشروعات في وقت قياسى.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، قد أصدر قراراً بتعيين المهندس ياسر عبدالحليم، رئيساً لجهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، وكلفه بالعمل على مدار الـ24 ساعة، طوال أيام الأسبوع، للانتهاء من تنفيذ المشروعات المختلفة في مواعيدها المحددة.

واجتمع الوزير، بشركات المقاولات، العاملة بالمشروعات المختلفة، بمدينة المنصورة الجديدة، مشددا عليهم ضرورة العمل على مدار اليوم، للانتهاء من تنفيذ المشروعات فى مواعيدها المحددة، وبأعلى جودة.

وأصدر وزير الإسكان، تعليمات مشددة، بضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، وتكثيف العمالة والمعدات بكل مواقع العمل، للانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة، قائلا: "عايز المدينة خلية نحل.. وشغل على مدار الـ24 ساعة".

كما وجه الوزير بضرورة الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، واللاند سكيب، وأعمال الزراعة، مؤكداً ضرورة تنفيذ جميع الأعمال بأعلى جودة، مع الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من التنفيذ.