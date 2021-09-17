شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المستهلك» تحذر من العروض الوهمية بموسم التخفيضات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت جمعية حماية المستهلك من مغريات التخفيضات الوهمية في موسم العروض، مطالبة المستهلك بكتابة ميزانية وقائمة تسوق محددة ومقننة، والتحقق من نظامية التخفيض، ومن أن السعر لم يتم رفعه قبل التخفيض من خلال تتبع تاريخ سعر السلعة قبل العروض بفترة، فضلا عن التحقق من صلاحية المنتجات لا سيما أن بعض المتاجر تحاول التخلص من منتجاتهم تحت ذريعة التخفيضات، إما لقرب انتهاء الصلاحية أو انخفاض جودتها.

وفي رد على استفسارات ”الخليج 365” عن كيفية حماية المستهلكين من العروض الوهمية، أكدت الجمعية أن مثل هذه المواسم فرصة للمستهلك الواعي، الذي يدرك احتياجاته الفعلية، بينما يجب عدم انسياقه وراء مغريات التخفيضات من منطلق الاستهلاك الذكي، مطالبا المحال والمتاجر الإلكترونية بالحصول على تصريح للتخفيضات بحسب أنظمة التجارة.

ودعت الجمعية المستهلك إلى التحقق من وجود تصريح للتخفيضات إذ ينص نظام وزارة التجارة على إبراز تصريح التخفيضات في مكان واضح للمستهلك، أو التحقق من ذلك عبر تطبيق تخفيضات التابع للوزارة.

وقالت الجمعية: إن المستهلك له الحق في استبدال واسترجاع أي بضاعة مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات بغض النظر عن سياسة الاستبدال والاسترجاع للمنشأة التجارية.

وأضافت الجمعية: إنه في حال اكتشاف المستهلك أي تخفيض وهمي أو عدم حصول المتجر على تصريح التخفيضات؛ يجب المبادرة بتقديم بلاغ للجمعية من خلال الهاتف المجاني 8001160087 أو عبر موقع الجمعية الإلكتروني، إذ توجد أيقونة مخصصة لاستقبال الشكاوى وستنسق الجمعية مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة تلك المشاكل التي قد تواجه المستهلك.

ونوهت الجمعية بأن التخفيضات لا تستمر طول العام، بل تكون موسمية، مشيرة إلى أن وضع المنفذ التجاري تخفيضات على مدار العام يجب أن يثير الريبة والشك لدى المستهلك حول مصداقية هذا النوع من التخفيضات، فيما دعت الجمعية إلى مراجعة منصة «سكام» الإلكترونية التابعة لها، وذلك للتعرف على مواقع المتاجر الإلكترونية المحتالة والمخالفة.