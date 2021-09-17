شكرا لقرائتكم خبر عن «سكني»: إصدار 542 ألف شهادة «تصرفات عقارية».. وإطلاق خدمات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير برنامج «سكني» لشهر سبتمبر 2021، عن أعداد شهادات تحمل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول منذ بداية البرنامج حتى نهاية شهر أغسطس 2021 التي بلغت 542.164 شهادة، مستعرضا الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج وتتضمن القرض العقاري المدعوم بالتعاون مع المصارف والمؤسسات التمويلية لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء أو البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضي، وحجز الأراضي السكنية ضمن مخططات «سكني» البالغ عددها 223 مخططا توفر أكثر من 180 ألف أرض.

وقال «سكني» إنه تم إطلاق عدد من الخدمات السكنية الجديدة لمستفيدي البرنامج عبر موقع وتطبيق «سكني»، فيما أضاف موقع وتطبيق «سكني» 4 خدمات جديدة تشمل «السوق العقاري» لإتاحة بيع وشراء الوحدات السكنية الجاهزة، و«التمويل الإلكتروني» بالشراكة مع عدة جهات تمويلية، و«التصميم الداخلي» ضمن خدمات ما بعد السكن، و«المقاول المعتمد» لمستفيدي خيار البناء الذاتي، إضافة للخدمات الإلكترونية المتكاملة التي تبدأ من التسجيل ومعرفة حالة الاستحقاق فوريا، وحجز الوحدات والأراضي السكنية بعد معاينة مواقعها ومعرفة مميزاتها، و«عروض الأسعار»، وخدمة المستشار العقاري، و«التصاميم الهندسية»، وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها من الخدمات.

وأشار التقرير إلى أن 145 ألف أسرة، استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي أتاحها البرنامج حتى شهر أغسطس 2021 منها 115 ألف أسرة سكنت في منازلها خلال 8 أشهر، فيما سجلت أعداد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال شهر أغسطس 21 ألف أسرة جديدة، بينها ما يتجاوز 17 ألف أسرة سكنت منازلها.

واستعرض التقرير مستجدات تحديثات البناء في 82 مشروعا بدأ تنفيذها لتوفر أكثر من 120 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس بجودة عالية وسعر مناسب وتتوافر فيها معايير جودة الحياة، كما تناول التقرير إطلاق 4 مشروعات سكنية جديدة، هي مشروع «الأندلسية» و«ميلاء» بضاحية خيالا في محافظة جدة، وكذلك «رواء» بضاحية الجوان في الرياض، و«أريس السكني» بمحافظة الخبر، ضمن 106 مشاريع تحت الإنشاء توفر أكثر من 146 ألف وحدة متنوعة.