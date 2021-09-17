شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينخفض مع صعود الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب أمس الخميس، بعدما أثر ارتفاع الدولار على جاذبية المعدن النفيس لدى حائزي العملات الأخرى، بينما يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأمريكي لمعرفة مؤشرات بشأن الإطار الزمني لتقليص برنامج التحفيز ورفع سعر الفائدة.

ويعتبر الذهب تحوطا ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة، مثلما يحدث بسبب التحفيز واسع النطاق، وقد يعالج تقليص التحفيز هذين الوضعين مما يؤثر على جاذبية الذهب.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1785.13 دولار للأوقية، بينما تراجع سعر العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1787.40 دولار للأوقية، وزاد مؤشر الدولار 0.2%.